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Berna Gözbaşı 35 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.01.2021 14:52 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2020 yılında 3 teknik direktör ile çalıştığı 35 maçta sadece 8 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.Süper Lig tarihinin ilk kadın kulüp başkanı olan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için 2020 yılı hiç de iyi geçmedi.

Berna Gözbaşı 35 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2020 yılında 3 teknik direktör ile çalıştığı 35 maçta sadece 8 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.
Süper Lig tarihinin ilk kadın kulüp başkanı olan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için 2020 yılı hiç de iyi geçmedi. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra sarı kırmızılı takımı başarıya taşımak için kolları sıvayan Berna Gözbaşı, 2020 yılında 31 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında takımının galibiyetini aradı.
Türk futbol tarihinde Süper Lig’in ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, Hes Kablo Kayserispor ile geçen sezon 6, bu sezon 2 galibiyet olmak üzere toplam 8 kez galibiyet sevinci yaşadı. 8 beraberlik alınırken 15 kez de mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. 3 teknik direktör ile çalışan Berna Gözbaşı’nın başkanlık yaptığı Kayserispor, 2020 yılında oynadığı 31 Süper Lig maçında 33 gol atarken kalesinde ise 49 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılı içerisinde 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar, her iki sezonda da üst turlara ilerlemeyi başaramadı.
Başkan Berna Gözbaşı, Denizlispor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Ankaragücü ve Yomraspor maçlarında takımının galibiyetine şahitlik etti.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2020 yılı içerisinde 3 teknik direktör ile çalıştı. 2019-2020 futbol sezonunun devre arasında Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki’yi göreve getiren Başkan Gözbaşı, bu sezona da Bayram Bektaş ile başladı. Bayram Bektaş ile 6 maç sonrasında yollar ayrıldı ve göreve Samet Aybaba getirildi.
Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılı içerisinde oynadığı 31 Süper Lig maçında 78 kez kart gördü. Kayserisporlu futbolcular 70 kez sarı kart görürken 8 kez de kırmızı kart ile cezalandırıldı.

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