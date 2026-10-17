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Bernd Strock: "Bu maçla ilgili gururlu olduğumu söyleyebilirim"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Galatasaray müsabakasının ardından, "Maç bitiminde tüm futbolcularımla görüştüm ve konuştum. Söylediğim şey şuydu, ‘sizinle gurur duyuyorum’. Bu maçla ilgili gururlu olduğumu söyleyebilirim çünkü gerçekten takımım iyi bir maç çıkardı" dedi.

Bernd Strock: "Bu maçla ilgili gururlu olduğumu söyleyebilirim"

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

"SANKİ İLK GOLÜ ATANIN KAZANACAĞI BİR MAÇ OLDU"

Bernd Strock: "Bu maçla ilgili gururlu olduğumu söyleyebilirim" 1

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, "Maç bitiminde tüm futbolcularımla görüştüm ve konuştum. Söylediğim şey şuydu, ‘sizinle gurur duyuyorum’. Bu maçla ilgili gururlu olduğumu söyleyebilirim çünkü gerçekten takımım iyi bir maç çıkardı. Bir haftadır takımımla bu maça hazırlanıyorum. Taktik olarak, ofansif, defansif antrenmanlar yaptık, ne yapmalarını gerektiğini çok net bir şekilde kendilerine aktardım ve bugün tüm söylediklerimi harfiyen yerine getirdiler, çok iyi yaptılar. Galatasaray gibi kaliteli bir takıma çok az şans verdiğimizi düşünüyorum. Yani böyle bir takıma karşı çok az şans verip bu kadar fazla pozisyon bulursanız bu pozisyonlardan birini atmanız gerekiyor. Sanki ilk golü atanın kazanacağı bir maç oldu. Biz atsaydık bence biz galibiyetle bitirirdik bu maçı. Son dakikada gol yememiz bizim maçımızdan kötüydü ama dediğim gibi oyuncularımla konuştum, gurur duyduğumu söyledim. Başlarını yukarıya kaldırmalarını, başlarını öne eğmemeleri gerektiğini söyledim. Devam etmek durumundayız. Bir hayal kırıklığımız var, evet ama bu gösterdiğimiz iyi performansın üstünde devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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0 - 1
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği galatasaray
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