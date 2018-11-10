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Beşiktaş'a Gökhan Gönül müjdesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Jeremain Lens'in durumunun ciddi olduğu, Gökhan Gönül'ün ise tamamen iyileştiği belirtildi.

Beşiktaş'a Gökhan Gönül müjdesi

Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı maçın 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Jeremain Lens'in durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Lens'in muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucu, sol uyluk arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilmiştir" denildi.

Hollandalı kanat oyuncusunun tedavisine başlanırken yine aynı maçta sakatlanan Dorukhan Toköz'ün durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada Gökhan Gönül'ün tamamen iyileştiği ve Sivasspor'a karşı görev yapabileceği belirtildi. Beşiktaşlı futbolcular bu sezon maçlarda 10 sakatlık yaşadı. Güneş, bu nedenle 9 kez oyuna müdahale etti. 1'inde ise 3 hakkı dolduğu için değişiklik yapamadı. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş gökhan gönül Lens

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