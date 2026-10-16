SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün sağlık durumu belli oldu. Sağ ayak tabanında yırtık tespit edilen yıldız oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim karşılaşmasında sakatlık yaşayan Orkun Kökçü'den siyah-beyazlı camiayı üzen haber geldi. Mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve saha kenarına gelmek zorunda kalan milli futbolcunun detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

HOFFENHEIM MAÇINDA OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Beşiktaş a Orkun Kökçü den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecek 1

Siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanına aldığı darbe ve travmatik yaralanma sonrası maçı tamamlayamayan Orkun Kökçü, takımın İstanbul'a dönüşünün ardından hemen kontrolden geçirildi. Kulüp sağlık heyeti gözetiminde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde tecrübeli orta sahanın detaylı MR görüntülemesi yapıldı.

EN AZ 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Beşiktaş a Orkun Kökçü den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecek 2

Yapılan tetkikler sonucunda milli futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptandığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, sağlık ekibi tarafından yıldız oyuncunun tedavisine vakit kaybetmeden başlandığı duyuruldu. Orkun Kökçü'nün en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TRABZONSPOR DERBİSİNDE TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Beşiktaş a Orkun Kökçü den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecek 3

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle tedavi sürecine girilen Orkun Kökçü, Trendyol Süper Lig'de oynanacak kritik Trabzonspor müsabakasının kadrosunda yer alamayacak. Orta sahanın kilit isimlerinden biri olan milli futbolcunun yokluğunda teknik heyetin orta alanda nasıl bir kurgu tercih edeceği merak konusu oldu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i mağlup etti!Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i mağlup etti!
Burak Yılmaz'ın ekibi Çorum FK yükselişe devam ediyor!Burak Yılmaz'ın ekibi Çorum FK yükselişe devam ediyor!
Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Entübe edilmişti! Soner Olgun'dan acı haber

Entübe edilmişti! Soner Olgun'dan acı haber

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif'in babasının zekâtı

Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif'in babasının zekâtı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.