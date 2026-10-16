Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim karşılaşmasında sakatlık yaşayan Orkun Kökçü'den siyah-beyazlı camiayı üzen haber geldi. Mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve saha kenarına gelmek zorunda kalan milli futbolcunun detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

HOFFENHEIM MAÇINDA OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanına aldığı darbe ve travmatik yaralanma sonrası maçı tamamlayamayan Orkun Kökçü, takımın İstanbul'a dönüşünün ardından hemen kontrolden geçirildi. Kulüp sağlık heyeti gözetiminde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde tecrübeli orta sahanın detaylı MR görüntülemesi yapıldı.

EN AZ 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yapılan tetkikler sonucunda milli futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptandığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, sağlık ekibi tarafından yıldız oyuncunun tedavisine vakit kaybetmeden başlandığı duyuruldu. Orkun Kökçü'nün en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TRABZONSPOR DERBİSİNDE TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle tedavi sürecine girilen Orkun Kökçü, Trendyol Süper Lig'de oynanacak kritik Trabzonspor müsabakasının kadrosunda yer alamayacak. Orta sahanın kilit isimlerinden biri olan milli futbolcunun yokluğunda teknik heyetin orta alanda nasıl bir kurgu tercih edeceği merak konusu oldu.