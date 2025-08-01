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Beşiktaş’a Sloven hakem

Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick’s ile oynayacağı karşılaşmayı, David Smajc yönetecek.

Beşiktaş’a Sloven hakem
Berker İşleyen

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek Beşiktaş’ın İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. 7 Ağustos Perşembe günü Tallaght Stadyumu’nda oynanacak eşleşmenin ilk maçını Slovenya Futbol Federasyonu’ndan David Smajc yönetecek. Smajc’ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mihael Antic olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Asmir Sagrkovic, Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Denis Sabanagic görev yapacak.

İki takım arasında 14 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da oynanacak rövanş müsabakasını ise Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Nobre yönetecek.

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beşiktaş
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