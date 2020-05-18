SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

Kolombiya A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan 25 yaşındaki kaleci Alvaro Montero'nun sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi, transfer iddialarını güçlendirmişti.

Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

Kaleci transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın Kolombiya A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero ile ilgilendiği iddia edilmişti.

25 yaşındaki kalecinin sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi ise bu transfer iddiları güçlendirmişti.

Kolombiya kaynaklı Fichajes Del Fpc'nin son dakika olarak okuyucularına duyurduğu habere göre, Siyah Beyazlı ekip, Montero transferinde mutlu sona ulaştı.

Milli kalecinin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve sezon sonundan itibaren Türkiye'de forma giyeceği ifade edildi. (Sporx)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Beşiktaş'ta bir veda daha!Beşiktaş'ta bir veda daha!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Neymar Galatasaray antrenmanında

Neymar Galatasaray antrenmanında

Trabzonsporluları ayağa kaldırdı

Trabzonsporluları ayağa kaldırdı

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Ahmet Nur Çebi teşekkür mesajı yayımladı

Ahmet Nur Çebi'den teşekkür mesajı

Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif

Rebecho Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Beşiktaş'ta bir veda daha!

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yapılacak teklif belli oldu

Teklif ortaya çıktı!

Ibrahim Sehic'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Menajeri Beşiktaş'ı açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.