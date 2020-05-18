Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

Kaleci transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın Kolombiya A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero ile ilgilendiği iddia edilmişti.

25 yaşındaki kalecinin sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi ise bu transfer iddiları güçlendirmişti.

Kolombiya kaynaklı Fichajes Del Fpc'nin son dakika olarak okuyucularına duyurduğu habere göre, Siyah Beyazlı ekip, Montero transferinde mutlu sona ulaştı.

Milli kalecinin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve sezon sonundan itibaren Türkiye'de forma giyeceği ifade edildi. (Sporx)

