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Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle! Beşiktaş Antalyaspor 2022 Süper Kupa finali saat kaçta ve hangi kanalda?

05.01.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler Beşiktaş ve Antalyaspor Turkcell Süper Kupa final maçını ilgiyle takip ediyor. Önceki sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig kupasını elde eden Beşiktaş, 2021 Türkiye Kupası ikincisi Antalyaspor ile Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 2022 Süper Kupa finali saat kaçta? İşte merak edilenler...

Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle! Beşiktaş Antalyaspor 2022 Süper Kupa finali saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa final maçı, başta taraftarlar olmak üzere tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Antalyaspor takımında 7 oyuncu eksik bulunurken, Beşiktaş’ta koronavirüs ve sakatlıklar sebebiyle 11 oyuncu sahaya çıkmayacak. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal sorgulanıyor. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Katar’da gerçekleşecek olan Beşiktaş Antalyaspor 2022 Türkiye Süper Kupa maçı 5 Ocak 2022 Çarşamba akşamı saat 20.45’te başlayacak. 2021 Türkiye Kupası ve Süper Lig kupasını kazanmış olan Beşiktaş ile 2021 Türkiye Kupası ikincisi Antalyaspor arasında gerçekleşecek karşılaşma ATV ekranlarında şifresiz şekilde yayınlanacak.

Maçta hakem olarak Halil Umut Meler’in düdük çalacak ve Meler'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Süleyman Özay üstlenecek. Karşılaşmada 4. hakem ise Atilla Karaoğlan olacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Antalyaspor: Doğukan, Boffin, Mukairu, Amilton, Güray, Bünyamin, Hakan, Sherel, Eren, Kudryashov, Veysel.

Beşiktaş: Batshuayi, Ersin, Larin, Pjanic, Atiba, Souza, Kenan, Umut, Montero, Vida, Rosier.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
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