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Beşiktaş, Avrupa macerasını Lugano karşısında aldığı galibiyetle noktaladı!

15.12.2023 00:52 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaştı. Grupta hiçbir iddiası kalmayan siyah-beyazlılar deplasmandan 2-0'lık galibiyetle dönerek Avrupa macerasını noktaladı. Beşiktaş'ın gollerini 36. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Emrecan Terzi kaydetti.

Beşiktaş, Avrupa macerasını Lugano karşısında aldığı galibiyetle noktaladı!
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında Lugano’ya konuk oldu. Bu karşılaşmaya çıkmadan 1 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar Lugano'yu 2-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkarttı ve Avrupa macerasını 3. sırada tamamladı.

CENK TOSUN PERDEYİ AÇTI

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Beşiktaş 36. dakikada Cenk Tosun'un gölüyle öne geçti. Cenk Tosun, ceza sahası sol çaprazdan gelişine vurdu, savunma ayak koydu. Dönen topu iyi takip eden Cenk dar açıdan yine kaleye vurdu, top kalecinin müdahalesine rağmen yakın köşeden ağlarla buluştu.

EMRECAN TERZİ SKORU BELİRLEDİ

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Emrecan Terzi, karşılaşmanın 88. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle skoru belirledi.

Mücadelenin son anlarında Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain, Lugano'da da Steffen 90. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

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Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Ante Rebic ve Necip Uysal yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar da Lugano mücadelesinde şans bulamadı.

İLK MAÇ TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI

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İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk mücadele Beşiktaş'ta bir dönemin sonunu getirdi.

Siyah-beyazlıların, 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetmesi sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi yönetimine büyük protestolarda bulundu. Maçın sona ermesinin ardından bir grup taraftar stadı terk etmeyerek yönetimin istifasını istedi.

Teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından görevinden ayrılırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi de olağanüstü kongre kararı aldı.

Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı oldu.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

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Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

AVRUPA'DA EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

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Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 13 kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar takip ediyor. Hafta içinde kadro dışı bırakılan Kamerunlu santrfor, karşılaşmada forma giyemeyeceği için bu rekoru kırma şansını kullanamayacak.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun ile siyah-beyazlıların eski oyuncuları Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da 12'şer golü bulunuyor.

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