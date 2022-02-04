Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması! 'Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama...'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği Gedson transferinin hikayesinin sorulması üzerine cevap veren Çebi, dedikodulara son noktayı koydu.

"GEDSON PLANLARIMIZ ARASINDA OLAN BİR FUTBOLCUYDU"

Ahmet Nur Çebi, "Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil." ifadelerini kullandı.

"GEDSON, GALATASARAY'IN ÖNCELİĞİ OLMAYABİLİR AMA..."

Ahmet Nur Çebi, "Gedson, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker." dedi.

"BU NASIL BİR MESLEK ANLAYIŞIDIR ANLAYAMIYORUM..."

Ahmet Nur Çebi, "Kadro dışı kalan arkadaşlarımız maalesef ayrılmak istemiyor. Bu nasıl bir meslek anlayışıdır anlayamıyorum. Yan sahada koşu yapıyorlar. Bu kafayla Beşiktaş'a hizmet etme düşünceleri olmadığını görüyoruz. Gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar. Uygun şartlarda anlaşabildiğimiz oyuncular olursa transferlerimiz devam edecektir. Fakat devre arası için başka transfer düşüncemiz yok. Takımımıza, oyuncularımıza güveniyoruz." açıklamasını yaptı.

"ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Teknik Direktörlük konusuna tekrar açıklık getiren Ahmet Nur Çebi, "Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti. Önder Karaveli ile yola devam edeceğimizi söyledik. Hocamızı seviyoruz ve mutluyuz. Şu ana kadar da başarılı sonuçlar aldı. Önder Karaveli bizim hocamızdır. Başka isimlerin konuşulmasını doğru bulmuyorum." dedi.

