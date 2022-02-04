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Son dakika: Dedikodular bitti, Türkiye'ye geri döndü! Beşiktaş'tan ezeli rakibine Boupendza çalımı...

04.02.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gedson Fernandes hamlesiyle taraftarlarına büyük sevinç yaşatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya yavaş yavaş başlayan siyah-beyazlılar bir transferi daha bitirdi. Gedson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, forvet transferine de noktayı koydu. Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Boupendza ile anlaşan siyah-beyazlılar, oyuncuyu önümüzdeki sene kadrosuna katacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Dedikodular bitti, Türkiye'ye geri döndü! Beşiktaş'tan ezeli rakibine Boupendza çalımı...

Son dakika: Beşiktaş, yeni sezona güçlü girebilmek için bütün kozlarını oynuyor. Transferde net adımlar atan siyah-beyazlılar Gedson Fernandes'i renklerine bağlamıştı. Galatasaray'a attığı transfer çalımının ardından Fenerbahçe'ye de yeni bir çalım geliyor... Geçtiğimiz sezon Hatayspor'da forma giyen ve gol kralı olan yıldız oyuncuya Fenerbahçe ve Beşiktaş talipti. Siyah-beyazlılar araya girerek Boupendza transferini bitirdi.

SON DAKİKA: BOUPENDZA BEŞİKTAŞ'TA

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun gol kralı olan Boupendza, rakip fileleri tam 22 kez sarsmayı başarmıştı. Boupendza'yı Beşiktaş'tan 19 golle Larin ve yine Hatayspor'dan 19 golle Diouf takip etmişti. Bu performansıyla göz dolduran yıldız oyuncu Katar Ligi takımlarından El-Arabi'ye transfer olmuştu.

MUTSUZ DURUMDA

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Katar'da istediğini bulamayan golcü oyuncu Türkiye'ye geri dönmek istediğini menajerine bildirdi. Menajeri de futbolcusunu hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a önerdi. Fakat siyah-beyazlılar önce davranarak ezeli rakibine transfer çalımı attı.

BU SEZON DEĞİL, ÖNÜMÜZDEKİ SEZON GELİYOR

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Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Boupendza, bu sezon değil önümüzdeki sezon Türkiye'ye gelecek. Fenerbahçe'nin teklifinden farklı olarak böyle bir yol izleyen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu yabancı kontenjanındaki doluluktan dolayı kadroya dahil edemeyeceği için 4 ay daha Katar'da kalmasını istedi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Aaron Boupendza
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