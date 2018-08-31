Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Trabzonspor yönetimi ile masaya oturan siyah beyazlılar, bonservis konusunda bordo-mavililerle el sıkışmayı başardı. Beşiktaş transfer komitesi, Trabzonspor'a Burak Yılmaz için bordo-mavililere para artı takas teklif etti.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN BURAK TEKLİFİ
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında halen devam eden görüşmlerde 2 milyon 500 bin Euro bonservis + Atiba konusunda prensipte anlaşma sağlandı.
Ayrıca bu anlaşma gerçekleşir ise Burak Yılmaz da 1 milyon Euro'luk alacağını bırakacak.
(Sabah)
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