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Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2018 18:15 | Son Güncelleme

Ve Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! Son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Burak Yılmaz için kulübü Trabzonspor'la anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın akşam saatlerinde Burak Yılmaz'la son pürüzleri giderip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Trabzonspor yönetimi ile masaya oturan siyah beyazlılar, bonservis konusunda bordo-mavililerle el sıkışmayı başardı. Beşiktaş transfer komitesi, Trabzonspor'a Burak Yılmaz için bordo-mavililere para artı takas teklif etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN BURAK TEKLİFİ

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında halen devam eden görüşmlerde 2 milyon 500 bin Euro bonservis + Atiba konusunda prensipte anlaşma sağlandı.

Ayrıca bu anlaşma gerçekleşir ise Burak Yılmaz da 1 milyon Euro'luk alacağını bırakacak.

(Sabah)

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