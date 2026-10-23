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Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasının önüne geçen an! Önünü görmeden topu almaya çalıştı

Beşiktaş ile Crystal Palace arasında oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede Wilfred Ndidi’nin yaşadığı ilginç anlar gündem oldu. Formasının kafasına geçmesiyle önünü göremeyen Nijeryalı futbolcunun mücadelesini sürdürmesi, Dolmabahçe’de dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasının önüne geçen an! Önünü görmeden topu almaya çalıştı
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada skorun önüne geçen olay ise Wilfred Ndidi’nin yaşadığı ilginç anlar oldu.

FORMASI KAFASINA GEÇTİ

Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasının önüne geçen an! Önünü görmeden topu almaya çalıştı 1

Dolmabahçe’de oynanan mücadelede Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi ile Crystal Palace’ın golcüsü Jean-Philippe Mateta arasında yaşanan ikili mücadele, karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri haline geldi.

Topu kazanmak için rakibine müdahale eden Ndidi, Mateta’nın formasını çekmesiyle beklenmedik bir durum yaşadı. Nijeryalı futbolcunun forması bir anda kafasına kadar çıktı ve yüzünü tamamen kapattı.

MÜCADELEYİ BIRAKMADI

Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasının önüne geçen an! Önünü görmeden topu almaya çalıştı 2

Formanın yüzünü kapatması nedeniyle önünü göremeyen Ndidi, buna rağmen mücadelenin içinde kalmayı sürdürdü. Birkaç saniye boyunca görüş açısı kapalı şekilde rakibiyle mücadele eden tecrübeli futbolcunun yaşadığı anlar, sahalarda ender rastlanan görüntüler arasında yer aldı.

Karşılaşmanın temposu kadar dikkat çeken bu ilginç pozisyon, tribünlerdeki taraftarların da ilgisini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Crystal Palace beşiktaş
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