Beşiktaş da istemişti! Fenerbahçe devreye girdi... Sarı lacivertlilerde Armand Lauriente

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer dönemine Archie Brown ve John Duran hamleleriyle hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, sol kanat bölgesine takviye yapmak için Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldı.

MOURİNHO'NUN ONAYI ALINDI

Fenerbahçe yönetiminin transferde Mourinho'nun onayını aldığı belirtilirken, kısa süre içerisinde İtalyan kulübüyle resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE BULUNUYOR

Sunderland transferi iptal olan Lauriente Beşiktaş'ın da listesinde yer alan isimlerden biri. Geçen yıl da adı Türk takımlarıyla anılan Lauriente için takımının 15-20 milyon bandında bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.