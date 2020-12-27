Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı.

Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu.

Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

- Evinde son 4 maçı kazandı

Evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Kendi sahasındaki ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım; Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

- 4 eksik

Beşiktaş'ta yarınki karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Annesinin vefatı nedeniyle yarın Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.