Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray derbisi hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve streching ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, top kontrolü, pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. İdman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut antrenmanı ile noktalandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
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