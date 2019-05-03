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Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray derbisi hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve streching ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, top kontrolü, pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. İdman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut antrenmanı ile noktalandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş şenol güneş Galatasaray nevzat demir tesisleri

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