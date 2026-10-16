SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i mağlup etti!

Euroleague’in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Bayern Münih’i 95-87 mağlup etti.

Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i mağlup etti!
Emre Şen

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) altıncı haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 95-87 yendi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Carlos Cortes, Jakub Zamojski, Dragan Porobic
Beşiktaş: Anthony Brown 8, Conor Morgan 8, Ante Zizic 13, Jaylen Nowell 21, Berk Uğurlu 5, Scottie Wilbekin 20, Eugene Omoruyi 8, Devon Dotson 3, Furkan Korkmaz 3, Wenyen Gabriel 6, Metecan Birsen
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Bayern Münih: Kamar Baldwin 14, Andreas Obst 5, Austin Wiley 8, MarJon Beauchamp 4, Miles Norris, Oscar Leon Da Silva 14, Johannes Thiemann 12, Vladimir Lucic 17, Justinian Jessup 8, Duane Washington Jr. 5, Justus Hollatz, Niels Giffey
Başantrenör: Anton Gavel

  1. Periyot: 26-17
    Devre: 53-35
  2. Periyot: 69-58

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecekBeşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Burak Yılmaz'ın ekibi Çorum FK yükselişe devam ediyor!Burak Yılmaz'ın ekibi Çorum FK yükselişe devam ediyor!

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Entübe edilmişti! Soner Olgun'dan acı haber

Entübe edilmişti! Soner Olgun'dan acı haber

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif'in babasının zekâtı

Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif'in babasının zekâtı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.