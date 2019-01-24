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Beşiktaş Fatih Değirmenci ile profesyonel sözleşme imzaladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.01.2019 14:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş, genç kalecisi Fatih Değirmenci ile profesyonel sözleşme imzaladı. Antalya kampına da katılan Fatih Değirmenci, sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Beşiktaş Fatih Değirmenci ile profesyonel sözleşme imzaladı

9 senedir Beşiktaş alt yapı takımlarında bulunan 2000 doğumlu Fatih Değirmenci, siyah - beyazlı takımla 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fatih, sözleşme haberini sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

"9 yıldır formasını büyük gururla taşıdığım Beşiktaş JK İle 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım. Üzerimde emeği olan başta ailem olmak üzere bütün hocalarıma teşekkür ederim. Daha çok öğrenmeye ve daha çok çalışmaya devam."

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Fatih Değirmenci

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