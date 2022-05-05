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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Erce Kardeşler ile kardeş mi?

05.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler, 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak maç öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaların basında yer almasının ardından Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Erce Kardeşler ile kardeş mi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe derbisine ilişkin detaylar haberimizde...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Erce Kardeşler ile kardeş mi?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Erce Kardeşler ile kardeş mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta oynanacak?Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta oynanacak?

ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Arda Kardeşler, Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.

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