Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Erce Kardeşler ile kardeş mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Arda Kardeşler, Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.

