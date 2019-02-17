Dev derbinin tarihi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu.
Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:
22 Şubat Cuma
21.20.30 Göztepe-Trabzonspor
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor
23 Şubat Cumartesi
14.13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor
24 Şubat Pazar
14.13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
19.00 Galatasaray-Akhisarspor
25 Şubat Pazartesi
22.21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
1 Mart Cuma
21.20.30 Antalyaspor-Ankaragücü
2 Mart Cumartesi
17.16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
3 Mart Pazar
14.13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray
4 Mart Pazartesi
21.20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor
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