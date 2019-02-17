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Dev derbinin tarihi açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı. TFF'den yapılan son dakika açıklamasına göre Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'da oynanacak.

Dev derbinin tarihi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu.

Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:

23. HAFTA PROGRAMI

22 Şubat Cuma

21.20.30 Göztepe-Trabzonspor
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor

23 Şubat Cumartesi

14.13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor

24 Şubat Pazar

14.13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
19.00 Galatasaray-Akhisarspor

25 Şubat Pazartesi

22.21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

24. HAFTA PROGRAMI

1 Mart Cuma

21.20.30 Antalyaspor-Ankaragücü

2 Mart Cumartesi

17.16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

3 Mart Pazar

14.13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray

4 Mart Pazartesi

21.20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor

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Beşiktaş Fenerbahçe derbi Spor Toto Süper Lig

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