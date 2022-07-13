Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor istedi ama o Konyaspor'u tercih etti! Alexandre Pato'dan flaş transfer...

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza atan Konyaspor, gözünü transfere dikti. Yeşil-beyazlılar, kariyerinde Milan, Chelsea ve Villarreal gibi ekiplerin formasını giyen Alexandre Pato ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için Yeşil-Beyazlılar yoğun mesai harcıyor.

20 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST

Çizme basını, bu haberi 'Alexandre Pato, Türkiye yolunda. Milan'ın eski yıldızı Konyaspor'la görüşüyor' başlığıyla duyururken, iddialar Yeşil-Beyazlı futbolseverleri heyecanlandırdı. 32 yaşındaki yıldız bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

4 BÜYÜK TAKIM İSTEMİŞTİ

Pato, kariyerinin gençlik yıllarında Süper Lig ekipleri tarafından istenmiş fakat bu teklifleri reddetmişti. Yıldız oyuncu Konyaspor ile anlaşma sağlayabilirse Türkiye'ye gelerek büyük bir sürprize imza atmış olacak.



