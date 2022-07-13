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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor istedi ama o Konyaspor'u tercih etti! Alexandre Pato'dan flaş transfer...

13.07.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Konyaspor transferde büyük oynuyor. İtalyan basınından Tuttomercato; Yeşil-Beyazlılar'ın, daha önce kariyerinde Milan ve Chelsea gibi devlerde oynayan Alexandre Pato ile görüştüğünü yazdı. Bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un çok istediği fakat bir türlü anlaşma sağlayamadığı yıldız oyuncu bu kez Türkiye'ye gelebilir. İşte detaylar..

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor istedi ama o Konyaspor'u tercih etti! Alexandre Pato'dan flaş transfer...

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza atan Konyaspor, gözünü transfere dikti. Yeşil-beyazlılar, kariyerinde Milan, Chelsea ve Villarreal gibi ekiplerin formasını giyen Alexandre Pato ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için Yeşil-Beyazlılar yoğun mesai harcıyor.

20 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST

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Çizme basını, bu haberi 'Alexandre Pato, Türkiye yolunda. Milan'ın eski yıldızı Konyaspor'la görüşüyor' başlığıyla duyururken, iddialar Yeşil-Beyazlı futbolseverleri heyecanlandırdı. 32 yaşındaki yıldız bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

4 BÜYÜK TAKIM İSTEMİŞTİ

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Pato, kariyerinin gençlik yıllarında Süper Lig ekipleri tarafından istenmiş fakat bu teklifleri reddetmişti. Yıldız oyuncu Konyaspor ile anlaşma sağlayabilirse Türkiye'ye gelerek büyük bir sürprize imza atmış olacak.


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Konyaspor Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray pato
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