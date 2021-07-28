SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'na talip oldu

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'na talip oldu

28.07.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferinde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'na talip oldu

Beşiktaş, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde geniş bir kadroyla mücadele etmek için kolları sıvadı. Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralından dolayı takıma yerli isimler katmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Brentfordlu oyuncu Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü.

Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki forvet için olumlu rapor verdiği öğrenilirken yönetimin de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktığı ve İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ramus Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi.

Kurmaylar, daha sonra teknik direktör Thomas Frank'ın izniyle Brentford'un Watford'u yendiği hazırlık maçını izledi ve Halil'in de gol attığı karşılaşmadaki performansından memnun kaldı.

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözlerFatih Terim'den gazeteciye sert sözler

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Kara-Kartal, daha önce Galatasaray'ın ikna edemediği Brentfordlu yetkilileri, "Halil'i Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkartarak değerini arttırabiliriz" diyerek ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaş, Halil'i transfer ederek daha önce Ghezzal, Rosier ve Gedson transferlerinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'a çelme atmak istiyor.

Brentford ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Türkiye A Milli Takım'a davet edilmiş ve EURO 2020'de forma giymişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERPareolu önlem!Pareolu önlem!
Ghezzal'da gelişme! Kadroya alınmadıGhezzal'da gelişme! Kadroya alınmadı
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Halil Dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

Tunus'ta tansiyon yükseliyor! Görevlerine son verdi

Tunus'ta tansiyon yükseliyor! Görevlerine son verdi

Dev transfer resmen açıklandı!

Dev transfer resmen açıklandı!

Mustafa Cengiz'in durumu hiç iyi değil

Mustafa Cengiz'in durumu hiç iyi değil

Ghezzal'da gelişme! Kadroya alınmadı

Ghezzal'da gelişme! Kadroya alınmadı

Fatih Terim'den Ghezzal ve Morutan açıklaması

Fatih Terim'den Ghezzal ve Morutan açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

G.Saray transferi resmen açıkladı

G.Saray transferi resmen açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.