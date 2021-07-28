Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Galatasaray, 28 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'yle karşılaşacak. Mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'i telefonla konuşan bir gazeteci sinirlendirdi.

"ARKADAŞIM ŞU TELEFONU KAPATIR MISIN LÜTFEN!"

Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteciyi, "Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!" sözleriyle uyaran Fatih Terim'in sinirli görüntüsü dikkat çekti. Herkesin bir anda şaşırdığı bu olay sonrası toplantı salonunda derin bir sessizlik yaşandı.



