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Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

28.07.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında bir gazetecinin telefonla görüşme yapmasına sinirlenen deneyimli hoca sert bir üslupla, "Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!" diyerek gazeteciyi sert bir dille uyardı. Herkesin bir anda şaşırdığı bu olay sonrası toplantı salonunda derin bir sessizlik yaşandı.

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Galatasaray, 28 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'yle karşılaşacak. Mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'i telefonla konuşan bir gazeteci sinirlendirdi.

"ARKADAŞIM ŞU TELEFONU KAPATIR MISIN LÜTFEN!"

Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteciyi, "Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!" sözleriyle uyaran Fatih Terim'in sinirli görüntüsü dikkat çekti. Herkesin bir anda şaşırdığı bu olay sonrası toplantı salonunda derin bir sessizlik yaşandı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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