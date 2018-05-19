Beşiktaş için flaş Mario Mandzukic iddiası!

Adı uzun bir süredir Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Mario Mandzukic için İtalya'dan bomba bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi teknik direktör Massimiliano Allegri'nin sistemine uyum sağlayamayan Hırvat golcünün Siyah Beyazlı takıma transfer olabileceğini yazdı.
"Mandzukic'in son kulübü Beşiktaş olabilir" başlığıyla verilen haberde Kara Kartal'ın golcü futbolcuya forma giydirmeye hazır olduğu ifade edildi. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan 31 yaşındaki yıldızın piyasa değeri tam 20 milyon euro olarak gösteriliyor. (FANATİK)
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