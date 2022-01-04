Beşiktaş Icrypex, İsrail deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ilk maçında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon ile karşılaşacak.
Holon kentindeki Holon Toto Arena'da yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.
H Grubu'nda 6 maçta üçer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, 3. olarak son 16 turuna kalabilmek için play-in oynama hakkı elde etti. Hapoel U-Net Holon ise G Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. tamamladı.
İki maç üzerinden yapılacak play-in turunu geçen takım, adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayacak takım, mücadelesine Galatasaray Nef'in de yer aldığı I Grubu'nda devam edecek.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
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