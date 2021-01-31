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Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti

31.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti

ESKİŞEHİR (AA) - Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan, siyah-kırmızılı kulüple yollarını ayırdı.

Eskişehirspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen evladımız Bilal Ceylan kulübümüze bugün itibarıyla veda etti. Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal." ifadelerine yer verildi.

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