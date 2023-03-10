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Beşiktaş'ın 40 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson futbolu bırakma kararı aldı!

10.03.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılından bu yana Beşiktaş'ta forma giyen ve gerek oyunu gerekse karakteriyle taraftarın gönlüne taht kurmuş olan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'un futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın 40 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson futbolu bırakma kararı aldı!
Atiba Hutchinson

Atiba Hutchinson

KAN Kanada
Yaş: 40 / Pozisyon Orta Saha
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Beşiktaş'ın 2013 yılında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve Siyah-Beyazlılar'da 10'ncu sezonunu geçiren 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson vedaya hazırlanıyor. Habertürk'ün haberine göre; Orta saha oyuncusu sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR

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Son iki sezonda yaşadığı sakatlıklardan dolayı formu gerileyen Atiba, bu sezon sadece 7 maçta süre alabildi. Kanada Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda forma giyen tecrübeli futbolcu, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmişti.

Beşiktaş ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve siyah beyazlı kulübün efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson, 10 sezonda 333 resmi maça çıktı. 26 gol atan Atiba, 37 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDEBİLİR

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Kanadalı oyuncunun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Atiba'nın Beşiktaş'ta idari görevde bulunma ihtimali de var. Bu durum sezon sonunda netleşecek.

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