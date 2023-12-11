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Beşiktaş'ın Antalya kampı iptal edildi

11.12.2023 21:22 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, ligin devre arasında Antalya'da yapmayı planladığı 5 günlük kampın iptal edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan devre arası kampı ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir" denildi.

LUGANO MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. (İHA)

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