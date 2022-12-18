Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda yıldızlaşan futbolcusu Romain Saiss'ten kötü haber!

Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, dev organizasyonu beklenmedik bir şekilde dördüncü tamamlayarak tüm çevrelerden alkış toplamıştı. Fas'ın bu başarısında büyük pay sahibi olan isimlerden biri de Beşiktaş forması giyen Romain Saiss oldu.

KÖTÜ HABER GELDİ!

Performansıyla beğeni toplayan Saiss'ten Beşiktaş'a kötü haber geldi. 32 yaşındaki savunma oyuncusu Dünya Kupası'nda talihsiz bir sakatlık yaşarken, 2 maçı kaçıracağı öğrenildi.

O MAÇLARDA YOK

A Spor'un haberine Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Romain Saiss, siyah-beyazlıların Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek. Gelecek hafta İstanbul'a gelmesi planlanan 32 yaşındaki futbolcunun, Adana Demirspor maçında forma giyip giyemeyeceği ise neüz netlik kazanmadı.

