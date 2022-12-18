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Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda yıldızlaşan futbolcusu Romain Saiss'ten kötü haber!

18.12.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda performansıyla adından en çok söz ettiren isimlerinden olan Faslı yıldız Romain Saiss'ten Beşiktaş'a kötü haber geldi. Tecrübeli savunmacı yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş'ın oynayacağı 2 maçta yer almayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda yıldızlaşan futbolcusu Romain Saiss'ten kötü haber!
Romain Saiss

Romain Saiss

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
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Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, dev organizasyonu beklenmedik bir şekilde dördüncü tamamlayarak tüm çevrelerden alkış toplamıştı. Fas'ın bu başarısında büyük pay sahibi olan isimlerden biri de Beşiktaş forması giyen Romain Saiss oldu.

KÖTÜ HABER GELDİ!

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Performansıyla beğeni toplayan Saiss'ten Beşiktaş'a kötü haber geldi. 32 yaşındaki savunma oyuncusu Dünya Kupası'nda talihsiz bir sakatlık yaşarken, 2 maçı kaçıracağı öğrenildi.

O MAÇLARDA YOK

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A Spor'un haberine Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Romain Saiss, siyah-beyazlıların Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek. Gelecek hafta İstanbul'a gelmesi planlanan 32 yaşındaki futbolcunun, Adana Demirspor maçında forma giyip giyemeyeceği ise neüz netlik kazanmadı.

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