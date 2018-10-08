Beşiktaş'ın istikrar problemi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon istikrar problemi yaşıyor. Lige iyi başlayan ve üst üste 2 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 haftada ciddi puan kayıplarına engel olamadı.

Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor'u 2-1 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3. haftada evinde Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Sonraki karşılaşmada Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.

Fenerbahçe karşısındaki puan kaybının ardından Kayserispor'u 2-0 yenerek toparlanmaya çalışan Beşiktaş, 8. haftada Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak puan kayıplarının devamına engel olamadı.

6 haftada 9 puan toplayabildi

Ligin son 6 haftasında ciddi düşüş yaşayan Beşiktaş, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi. Söz konusu maçlarda rakiplerine 2 kez üstünlük sağlayabilen siyah-beyazlı takım, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Ligdeki ilk mağlubiyetini de son 6 hafta içinde alan Beşiktaş'ın puan kaybı şimdiden 9'a çıktı.