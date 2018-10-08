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Beşiktaş'ın istikrar problemi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta üst üste galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Lige peş peşe 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 haftada ise sadece 2 kez kazanabildi.

Beşiktaş'ın istikrar problemi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon istikrar problemi yaşıyor. Lige iyi başlayan ve üst üste 2 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 haftada ciddi puan kayıplarına engel olamadı.

Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor'u 2-1 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3. haftada evinde Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Sonraki karşılaşmada Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.

Fenerbahçe karşısındaki puan kaybının ardından Kayserispor'u 2-0 yenerek toparlanmaya çalışan Beşiktaş, 8. haftada Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak puan kayıplarının devamına engel olamadı.

6 haftada 9 puan toplayabildi

Ligin son 6 haftasında ciddi düşüş yaşayan Beşiktaş, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi. Söz konusu maçlarda rakiplerine 2 kez üstünlük sağlayabilen siyah-beyazlı takım, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Ligdeki ilk mağlubiyetini de son 6 hafta içinde alan Beşiktaş'ın puan kaybı şimdiden 9'a çıktı.

Son 4 haftada bir ileri bir geri

Beşiktaş, son 4 haftada ise kazandığını bir sonraki hafta kaybetti. Ligin 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki maçta Fenerbahçe ile berabere kalarak 2 puandan oldu. Süper Lig'in 7. haftasında evinde bu sefer Kayserispor'u yenen Beşiktaş, 8. haftada Atiker Konyaspor ile berabere kalarak 2 puan daha yitirdi.

Geçen sezonu hatırlattı

Beşiktaş, istikrar yakalayamama sorunuyla geçen sezonu hatırlattı. Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017'deki şampiyonluklarda seri galibiyetleriyle dikkati çeken siyah-beyazlı takım, geçen sezondan beri ortaya çıkan istikrarsızlığını giderememenin sıkıntısını yaşadı.

Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunun ilk 8 haftasında istikrarlı görüntüsüyle rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, başarılı çıkışıyla bu süreci 19 puanda tamamladı. Bir sonraki sezon istikrarlı grafiğini sürdüren siyah-beyazlı ekip, 8 maçlık bölümde 20 puana ulaşmayı başardı.

Beşiktaş, geçen sezona da iyi başlamasına rağmen 8 haftalık bölümün sonraki maçlarında büyük bir düşüş yaşadı ve 14 puanda kaldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki istikrarsız görüntüsünün ardından 8 haftalık periyodu bu sefer 15 puanda tamamlayabildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Futbolcular, lütfen bir zahmet oynuyorlar. Hepsi, Konya maçına 2. yarı giren Lens gibi canı yürekten oynasa Beşiktaş şimdi açık ara liderdi. Dünya kadar para alıyorlar, oynadıkları futbolla; bu paranın 1/10 (onda birini) bile hak etmiyorlar. (Lens ve Medel hariç) Şenol Güneş'te, Fener maçında başı yaralandıktan beri; bir moralsizlik ve bıkkınlık var gibi. Artık gülmüyor ve futbolcuları yeterince motive etmiyor.
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