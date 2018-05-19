Beşiktaş'ın transferde Medel planı

Burak Yılmaz ve Demba Ba ile prensip anlaşmasına vararak transferde hızlı günler yaşayan Beşiktaş’ta, Dusko Tosic’in ayrılmasından sonra, yeni bir stoper alınıp alınmaması sorusu yönetimi ikiye böldü. Kadrosunda Pepe, Vida ve Mitrovic’i bulunduran siyah-beyazlı kulübün, dördüncü stoper olarak Medel’i kullanacağı öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Şenol Güneş’in stoper istemesi durumunda Şilili futbolcuyu o bölgeye çekilebileceğini söyleyecek olan yönetim, defans yerine orta sahaya takviye yapacak. Musa Çağıran ve Emre Akbaba ile temasta olan idareciler, orta sahayı kalabalık tutarak Medel’i joker durumuna getirecek.
Stoper ve orta saha dışında sağ bek için de arayışlarda olan Beşiktaş Yönetimi, bu bölge için yabancı liglerdeki takibine devam ediyor. Gökhan Gönül’ün yerini alabilecek genç bir yetenek arayan Kartal, scoutların verdiği raporlara göre hareket ettiği öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi’ne kalınamadığı için böyle bir politika belirleyen yönetim, Orkan Çınar ile Gökhan Töre’yi de yeni sezonda sisteme dahil edecek. Bundan sonra transferde astronomik rakamlar harcamak yerine tasarruf politikası izleyecek olan siyah-beyazlılar, sadece Emre Akbaba’yı almak için para harcayacak.
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