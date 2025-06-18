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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu! Arda Turan detayı...

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Shakhtar - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi olacak. Lig aşamasına kalabilmek için bu eşleşmenin galibini elemek zorunda olan siyah-beyazlılar, Shakhtar ile eşleşmesi durumunda Arda Turan ile karşı karşıya gelecek. Sezon sonunda Eyüpspor'dan ayrılan Arda Turan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar ile sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu! Arda Turan detayı...
Emre Şen

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile eşleşti. Shakhtar, Ilves'i elerse Arda Turan ilk sezonunda Beşiktaş'a rakip olacak.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere galibi oldu.

Beşiktaş, ilk maçı kendi evinde oynayacak.

24 Temmuz: Tüpraş Stadyumu

31 Temmuz: Stozice (Slovenya) veya Tammelan (Finlandiya)

ARDA TURAN'IN EKİBİ

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Sezon sonunda Eyüpspor'dan ayrılan Arda Turan, Shakhtar ile sözleşme imzalamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.

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