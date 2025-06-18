Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu! Arda Turan detayı...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile eşleşti. Shakhtar, Ilves'i elerse Arda Turan ilk sezonunda Beşiktaş'a rakip olacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere galibi oldu.
Beşiktaş, ilk maçı kendi evinde oynayacak.
24 Temmuz: Tüpraş Stadyumu
31 Temmuz: Stozice (Slovenya) veya Tammelan (Finlandiya)
Sezon sonunda Eyüpspor'dan ayrılan Arda Turan, Shakhtar ile sözleşme imzalamıştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.
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