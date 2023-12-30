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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bruno Genesio ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı

30.12.2023 16:32 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusu çözüme kavuştu. Siyah-beyazlılar Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşma sağladı. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Bruno Genesio ile son detayları konuşmak için bugün Monaco'ya uçtu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bruno Genesio ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Kulislerde konuşulan Sergen Yalçın isminin yerine başkan Hasan Arat tercihini yabancı teknik adamdan yana kullandı.

BRUNO GENESIO İLE 1.5 YILLIK

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Fransız teknik adamla 1.5 yıllık olarak el sıkışan Hasan Arat yönetimi son detayları tamamlamak için Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'i Monaco'ya gönderdi. Fransız hocayla son detayları halledip el sıkışması beklenen Yücel'in yarın Türkiye'ye döneceği ifade edildi.

3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

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Bruno Genesio'nun Beşiktaş'tan 3.5 milyon euro kazanacağı aktarıldı. Fransız teknik adam devre arası için de minimum 5 transfer istediği gelen haberler arasında...

RENNES'TE GÖREV YAPMIŞTI

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Son olarak Rennes’te görev yapan Genesio, 1,5 ay önce Fransız ekibiyle yollarını ayrımıştı.

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