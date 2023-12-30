Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bruno Genesio ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Kulislerde konuşulan Sergen Yalçın isminin yerine başkan Hasan Arat tercihini yabancı teknik adamdan yana kullandı.

BRUNO GENESIO İLE 1.5 YILLIK

Fransız teknik adamla 1.5 yıllık olarak el sıkışan Hasan Arat yönetimi son detayları tamamlamak için Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'i Monaco'ya gönderdi. Fransız hocayla son detayları halledip el sıkışması beklenen Yücel'in yarın Türkiye'ye döneceği ifade edildi.

3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Bruno Genesio'nun Beşiktaş'tan 3.5 milyon euro kazanacağı aktarıldı. Fransız teknik adam devre arası için de minimum 5 transfer istediği gelen haberler arasında...

RENNES'TE GÖREV YAPMIŞTI

Son olarak Rennes’te görev yapan Genesio, 1,5 ay önce Fransız ekibiyle yollarını ayrımıştı.





