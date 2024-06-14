Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst imzayı attı!

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladı. İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları...

"KUPALAR İÇİN SAVAŞAN BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Giovanni: "Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız."

"GELECEK VE GİDECEK OYUNCULAR İÇİN BENİ ÇOK KONUŞUYOR GÖRMEYECEKSİNİZ"

Giovanni van Bronckhorst: "Ryan Kent ile ilgili yorumum yok. Gelecek ve gidecek oyuncular için beni çok konuşuyor görmeyeceksiniz. Bu konuyu Brad Friedel ve Yönetim içerisinde tutacağız."

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIĞIMDA GERÇEKTEN ONUR DUYDUM"

Giovanni: "Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş gerçekten çok büyük bir kulüp. Büyük bir taraftarı var. Burada olduğum için çok mutluyum."

"HEPİMİZİN TANIDIĞI VE SAYGI DUYDUĞU BİR FUTBOL İNSANIDIR"

Hasan Arat: "Teknik direktörlük pozisyonuna getirdiğimiz isim, kulübümüzün geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Giovanni van Bronckhorst'u tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Giovanni, elde ettiği başarılarla kendini kanıtlamış bir isimdir. Hepimizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir futbol insanıdır."

"YENİ SEZON SIFIRDAN BAŞLIYOR"

Soru: "Galatasaray'ın iki senelik hocası, Fenerbahçe'den Jose Mourinho hamlesi... İki takımın da oturmuş kadroları var. Neler söylemek istersiniz?"

Giovanni van Bronckhorst: "Geçen sezon gidişatımız istediğimiz gibi olmadı. Yeni sezon sıfırdan başlıyor. Gurur duyulacak bir takım kuracağız, buradan puan almayı çok zor hale getireceğiz ve sonunda hedeflediğimiz yerde olacağız."





