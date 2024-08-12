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Beşiktaş’ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul’a geldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.08.2024 22:02
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Beşiktaş, prensipte anlaşmaya vardığı PSG’nin 20 yaşındaki futbolcusu Cher Ndour’u İstanbul’a getirdi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul’a geldi

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour’un kiralık transferi için kulübü PSG ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardı.

İSTANBUL'A GELDİ

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Her konuda anlaşma sağlanan Cher Ndour özel bir uçakla bugün saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.

RESMİ İMZAYI ATACAK

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Havalimanı çıkışında Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sloganlarla karşılanan Cher Ndour özel bir araçla konaklayacağı otele geçti. Cher Ndour yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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