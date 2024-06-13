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Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'a geldi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.06.2024 01:25
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Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, İstanbul’a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'a geldi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlı ekip, Gabriel Paulista’yı son görüşmeleri yapmak için İstanbul’a getirdi. 00.45’te İstanbul’a inen tecrübeli futbolcuyu, siyah-beyazlı yöneticiler karşıladı. ‘Kartal’ pozu verdikten sonra alandan ayrılan Gabriel Paulista, konaklayacağı otele doğru hareket etti. 33 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

421 MAÇA ÇIKTI

Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı. İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi. Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör beşiktaş
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