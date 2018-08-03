Beşiktaş'ın yükselen değeri Cyle Larin

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son sezonlarda birçok oyuncunun değerini artıran Beşiktaş'ta Cyle Larin de kendini göstermeye başladı. Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı ekibe transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı.
Beşiktaş formasıyla 6 maçta 319 dakika süre alan Larin, 7 gole ulaştı. Kanadalı futbolcu, 45,5 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı.
Hat-trick yapmayı seviyor
Cyle Larin, görev aldığı 6 maçta 2 kez hat-trick yaptı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendiği maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran Larin, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn karşılaşmasında da bunu başardı.
Demba Ba'nın unvanına ortak oldu
Larin, şans bulduğu kısa sürede ilk unvanını elde etti. B36 Torshavn maçında 3 gol birden atarak hat-trick yapan Kanadalı futbolcu, Demba Ba'nın ardından siyah-beyazlı formayla bunu başaran ikinci futbolcu oldu. Beşiktaş kariyerindeki 2 Avrupa maçında 3 gole ulaşan Larin, bundan sonraki karşılaşmalarda 5 gol bularak Demba Ba'nın bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını yakalamaya çalışacak.
Bütün gollerini Vodafone Park'ta attı
Cyle Larin, siyah-beyazlı formayla gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı. Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ın Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve B36 Torshavn'ı konuk ettiği maçlarda gollerini kaydetti
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