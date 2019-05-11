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Beşiktaş kongresinde gergin dakikalar! Ortalık karıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da gergin dakikalar yaşandı. Başkan Adayı Hürser Tekinoktay’ın Metal-İş sendikası üyelerinin dışarıya çıkmasını istemesinin ardından ortalık karıştı. Bu sırada yoğun yağış nedeniyle trafo arızalandı ve salonun da elektrikleri gitti.

Beşiktaş’ta yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da Beşiktaşlı olmayan üyelerin yer aldığı iddiası ortamı gerginleştirdi. Beşiktaş’ta yarın yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı olan Hürser Tekinoktay’ın sözleri üzerine bazı kişilerin salondan çıkarılması istendi.

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Tekinoktay, salonda Beşiktaşlı olmayan kişilerin bulunduğunu belirterek, “Burada bulunan bütün gerçek Beşiktaşlıları saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Divan Kurulu Başkanı Atıf Keçeci, “Buradaki herkes gerçek Beşiktaşlıdır” cevabını verdi.

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Keçeci’nin sözlerinin ardından konuşmasına devam eden Hürser Tekinoktay, “Metal-İş sendikası üyeleri olan, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Bursasporlu kişileri dışarıya davet ediyorum. Dışarı çıksınlar” dedi.

Bu sözlerin ardından ise salonda bazı isimlere büyük tepki gösterildi. Yaşanan gerginliğin ardından spor şubeye bağlı emniyet kuvvetleri salona geldi bu bölümde bulunan kişilerin salon dışına çıkarılması istendi. Bu sırada başlayan yoğun yağış nedeniyle Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nin trafosunda arıza yaşandı ve elektrikler gitti. Jeneratörün devreye girmesinin ardından salona tekrar enerji verildi. Hürser Tekinoktay'ın konuşması sırasında yaşanan gerginlik sırasında birçok kişinin, sendika üyesi oldukları iddia edilen kişilere tepkisi devam etti. Bu sırada Başkan Fikret Orman da konuya müdahil olarak ortamın yumuşamasını istedi. Gerginlik, sendika üyesi ve Beşiktaşlı olmadığı iddia edilen kişilerin, emniyet güçlerinin eşliğinde salondan ayrılması sonrasında son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Hürser Tekinoktay fikret orman

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
(((*H*E*R**Ş*E*Y**Ç*O*K**G*Ü*Z*E*L**O*L*A*C*A*K*))) *H*ER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK *E*KREM BAŞKANLA HAK YERİNİ BULACAK *R*ÜYALAR YİNE GERÇEK OLACAK *Ş*EHRİMİZ SENİNLE ÇOK GÜZEL OLACAK. *E*VET,EVET HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK *Y*İRMİ ÜÇ HAZİRAN TARİHİN ALTIN SAYFALARINDA YERİNİ ALACAK *Ç*OLUK - ÇOCUK, GENÇ - YAŞLI UMUDA YELKEN AÇACAK *O*YNANSA DA OYUNLAR, ACIMASIZCA,HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK. *K*ALBİMİZ SENİNLE,İSTANBUL SENİNLE,TÜRKİYEM SENİNLE *G*ÖNLÜMÜZ COŞUYOR HEP NEŞEYLE,SEVİNÇLE *Ü*LKEM İÇİN,ADALET İÇİN,DEMOKRASİ İÇİN *Z*AFER İÇİN, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.
*E*KREM BAŞKANLA YÜZLER HEP GÜLECEK *L*AYIK OLDUĞUMUZ O GÜZEL GÜNLER GELECEK *O*LACAK,OLACAK, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK. *L*EYLEKLER UZAK DİYARLARA GÜZEL HABERLER UÇURACAK. *A*NLIMIZ AK,GÖNLÜMÜZ PEK, HEPİMİZ BİRER CESUR YÜREK *C*AZİBE MERKEZİ GÜZEL İSTANBUL, BİZİ ARTIK ÇOK SEVECEK *A*NILAR TARİHE HEP IŞIK TUTACAK *K*ARARLIYIZ, GÜÇLÜYÜZ, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.
kedi girmiştir trafoya :)
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