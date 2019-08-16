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Beşiktaş ligin ilk maçına eksik çıkacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu yarın Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak.

Beşiktaş ligin ilk maçına eksik çıkacak

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

BEŞİKTAŞ İLE SİVASSPOR 27. RANDEVUDA

Şenol Güneş ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak. Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlılar, akşam üzeri Sivas'a gidecek.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve dün yapılan antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, yarınki maçta forma giyemeyecek. Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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