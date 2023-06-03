Beşiktaş maç bittikten sonra penaltı kazandı, herkes şaştı kaldı!

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, mücadelenin son dakikasında oldukça ilginç bir olay yaşandı.

MAÇ BİTTİ, VAR'A GİTTİ!

Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken, hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldı ancak tam o esnada VAR'dan bir uyarı geldi. Herkesin şaşkına döndüğü anlarda Bayarslan VAR'a giderken Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

ATIBA SKORU BELİRLEDİ

Bu karar sonrası topun başına geçen 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golünü attı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

