SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek

Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.06.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Manchester City'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Claudio Bravo'yu gündemine aldı. Siyah beyazlıların deneyimli kaleciye yıllık 1,6 milyon eurodan 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Claudio Bravo, adım adım Beşiktaş'a geliyor.

El Mercurio sitesinin haberine göre Beşiktaş ve Bravo, transferde anlaşma noktasına geldi.Gazetenin haberinde "Avrupa'dan birçok teklif alıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Türkiye en yakın opsiyon gibi duruyor." sözleri kullanıldı.

YILLIK 1,6 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki kaleciye yıllık 1,6 milyon euro teklif ettiği ve sözleşmede 1 yıl daha opsiyon olacağı belirtildi.Bravo ile Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da adı geçiyordu. Şilili kaleci ile Celtic ve New York City'nin de ilgilendiği kaydediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
''Bir gün Beşiktaş forması giymeyi isterim''''Bir gün Beşiktaş forması giymeyi isterim''
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Şike suçlaması! "Alanyaspor bilerek gol atmadı"

Şike suçlaması! "Alanyaspor bilerek gol atmadı"

F.Bahçe'den Trabzonspor'u çıldırtacak transfer!

F.Bahçe'den Trabzonspor'u çıldırtacak transfer!

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

İşte Fatih Terim'in yeni kehaneti!

İşte Fatih Terim'in yeni kehaneti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ajdin Hasic'ten müthiş gol

Ajdin Hasic'ten müthiş gol

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
37
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek

Beşiktaş'a Manchester City'li kaleci

Jorel Eto'o Beh Nguema, Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

Kasımpaşalı futbolcu Hajradinovic'ten Beşiktaş itirafı!

''Bir gün Beşiktaş forması giymeyi isterim''

TFF, Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuyla ilgili yaptığı başvuruyu reddetti

TFF, 1986-87 sezonuyla ilgili kararı verdi!

Beşiktaş, Eljero Elia'nın peşinde olduğu iddia edildi

Süper Lig devi onun peşinde!

Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, Beşiktaş'ın transfer hedefi Andre Pinto olduğu ortaya çıktı

Transferi yanlışlıkla sosyal medyada paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.