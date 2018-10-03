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Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesini uzatacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, transfer için kolları erken sıvadı... Siyah beyazlı takımın gündemindeki ilk isim Pepe.

Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesini uzatacak

Fanatik'te yer alan habere göre; bu sezon 12 maçta 5 gol atarak birçok forveti geride bırakan Portekizli'ye sözleşme uzatma teklifi yapılacak. Mukavelesi sezon sonsunda bitecek 35 yaşındaki savunmacıya 1 yıllık daha öneride bulunacak. Ancak bu kez 5 milyon Euro'ya yakın maaşında indirime gitmesi istenecek. Akıllardaki rakam ise 3 milyon Euro.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş pepe

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