Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesini uzatacak

Fanatik'te yer alan habere göre; bu sezon 12 maçta 5 gol atarak birçok forveti geride bırakan Portekizli'ye sözleşme uzatma teklifi yapılacak. Mukavelesi sezon sonsunda bitecek 35 yaşındaki savunmacıya 1 yıllık daha öneride bulunacak. Ancak bu kez 5 milyon Euro'ya yakın maaşında indirime gitmesi istenecek. Akıllardaki rakam ise 3 milyon Euro.
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