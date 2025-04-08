Beşiktaş puanı 90'da kurtarınca Nihat Kahveci çıldırdı! O isme ateş püskürdü: Takımdan kovun!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın golünü 14. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti. Beşiktaş'ın golü ise 90. dakikada Gedson Fernandes'in ayağından geldi.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci çarpıcı yorumlarda bulundu.

"SONUÇ İÇ AÇICI DEĞİL"

"Lig üçüncülüğü hedefleyen Beşiktaş açısından bakarsak, alınan sonuç pek iç açıcı değil. Ancak Beşiktaş, ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen üretken olabileceğini kanıtladı ve sahada olumlu sinyaller verdi. İkinci yarıdaki oyunu gerçekten beğendim. Çok net gol fırsatları yakaladılar."

"MAMADOU FALL, MBAPPE GİBİYDİ"

"Kasımpaşa ise ikinci yarıda adeta sahadan silindi. Oyuna müdahalelerde Burak Yılmaz geç kaldı ve bu mağlubiyet onun hanesine yazılır. Kasımpaşa’da Mamadou Fall ise adeta Kylian Mbappe gibiydi. Maşallah, her koşusunda Beşiktaş savunmasını karşısına aldı. Fall, maçın en etkili isimlerinden biriydi. Kasımpaşa’yı maçın başında izlerken, “Sahada Barcelona mı var?” diye düşündüm."

"KIRMIZI KART HAKLI"

Kasımpaşa’nın diğer gollerinde ofsayt kararı doğruydu. Tayyip, kardeşim, sinirlenmeyeceksin! 4 günde 2 kırmızı kart gördü, hatalıydın. Rakibin bileği kırılabilirdi. Bana sorarsan kırmızı kart tamamen haklıydı.

"TAKIMDAN GÖNDERİLMELİ"

"Şampiyonluk hedefindeki rakiplere bakalım: Galatasaray Davinson Sanchez’le oynuyor, Fenerbahçe Skriniar’la sahada. Sen ise Tayyip Talha ile nasıl şampiyonluk kovalayacaksın? Beşiktaş’ın artık bu sıradan oyuncularla vedalaşması lazım. Burası birilerinin geleceğini kurtaracağı yerler değil. Sahada umut vaat eden futbolculara ihtiyaç var. Umut vermeyen bir adamın geleceğini neden bekleyeyim ki? Tayyip istikrarlı, evet, ama kırmızı kart görme konusunda istikrarlı!"