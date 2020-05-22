Beşiktaş salonda çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah basına kapalı yapılan çalışma, üç grup halinde gerçekleştirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, denge ve kuvvet çalışması şeklinde geçti. Salonda yapılan ısınma çalışmaları ile başlayan antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(DHA)

