Beşiktaş, "sessiz" derbide Galatasaray'ın konuğu olacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip, 43 puanla haftaya beşinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

- Sergen Yalçın'ın ilk derbisi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak.

Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.