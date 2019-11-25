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Beşiktaş'a Arnavut, Başakşehir'e Rumen hakem

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 25.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasındaki Slovan Bratislava maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Başakşehir'in Roma mücadelesinde ise Rumen hakem Ovidiu Hatega düdük çalacak.

Beşiktaş'a Arnavut, Başakşehir'e Rumen hakem

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - ROMA MAÇINI HATEGA YÖNETECEK

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Hatega düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş-Slovan Bratislava Enea Jorgji Ovidiu Haţega Başakşehir-Roma

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