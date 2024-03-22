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Beşiktaş sözleşmeyi resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar, Fahri Kerem Ay'ı altyapıdan transfer etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.03.2024 18:19
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Beşiktaş, 2019 yılından bu yana altyapıda forma giyen genç futbolcusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, genç oyuncusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından beri Beşiktaş altyapısında forma giyen oyuncuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'a başarılar diledi. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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