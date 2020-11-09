Beşiktaş'ta 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş, 3 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
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