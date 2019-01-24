Beşiktaş'ta Adriano Santos yolcusu

Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam ediyor. Devre arası- na girilirken ilk olarak Pepe ile yollarını ayıran, ardından Ryan Bebel’i Fulham’a satan Siyah-Beyazlılar’da kaleci Tolga Zengin, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve Brezilyalı forvet Vagner Love’dan kendilerine kulüp bulması istenmişti. Yönetim son olarak da Adriano Correira ile yolları ayırma kararı verdi.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCU OLACAK

Yönetim, 34 yaşındaki Brezilyalı sol beke sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı teklif etti. Ancak Sambacı, yıllık 1 milyon 850 bin euro olan ücretinin 1.5 milyon euroya indirilmesini kabul etmedi. Bunun üzerine ipler koptu. Sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek olan Adriano, Santos’la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Brezilya basını, Sambacı’nın Santos’un en çok kazanan oyuncusu olacağını duyurdu.

LOVE, ADANA DS’Yİ GERİ ÇEVİRDİ

Kadro dışı bırakılan Vagner Love’un da Corinthians yolcusu olduğu ortaya çıktı. Brezilya Kulübü Başkanı Andres Sanchez, ESPN’ye “Love’la anlaşmaya vardık. Beşiktaş’la sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Sambacı kısa bir süre önce yönetimle sözleşmesini feshetme konusunda el sıkışmıştı. Bu arada 1. Lig ekibi Adana DS’nin Başkanı Murat Sancak, “Love’a teklif yaptık ama kabul etmedi” dedi.

(STAR)

