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Beşiktaş'ta Boyd ilk antrenmanına çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Tyler Boyd da ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş'ta Boyd ilk antrenmanına çıktı

TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kuvvet ve kondisyon çalışması olarak gerçekleşti. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 sonrası kuvvet ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.

İdmana izinli olan Gary Medel katılmadı. Rıdvan Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz takımdan ayrı sahada koşu yaparken, Tyler Boyd ise takımla birlikte çalıştı. Beşiktaş, kamp çalışmalarına 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30 ve 18.30’da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Tyler Boyd

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