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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, kariyerine Fransa'nın Lille takımında devam edecek. Burak, Gençlerbirliği maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ndeki son antrenmanda takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü için yapılan paylaşımda, "Emeklerin için teşekkürler" ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Fransa'nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

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Takım arkadaşları ve teknik heyet, deneyimli futbolcuyu alkışlarla uğurladı. Konuyla ilgili siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, teknik direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler Burak Yılmaz" denildi.

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35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

(İHA)

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